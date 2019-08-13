«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

В колониях и других учреждениях УФСИН по Вологодской области продолжаются «Смотры полезных дел». Ранее Newsvo уже рассказывал о том, что в колонии №2 в поселке Паприха Вологодского района к празднику поставили рок-оперу «Юнона и Авось» . Сегодня мы публикуем фоторепортажи из колоний в Грязовце, Соколе, Шексне, а также следственного изолятора №2 Вологды.

Грязовец

Так, в колонии-поселении № 6 в Грязовце гостями смотра руководство УФСИН во главе с заместителем начальника Владиславом Ушаковым, представители общественности, православной церкви, ветераны уголовно-исполнительной системы, родственники осужденных.

С напутственными словами к присутствующим обратились иерей Русской православной церкви Владимир Авсиевич, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Маргарита Савоськина.

Всех присутствующих ознакомили с условиями проживания и труда осужденных. Гости мероприятия посетили общежития для спецконтингента, библиотеку, класс учебно-консультационного пункта, производственные помещения, столовую.

В финале мероприятия состоялся концерт, посвященный Году театра. Осужденные представили гостям фрагмент из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», исполнили отрывок басни Ивана Крылова «Квартет».

Сокол

В сокольской колонии №4 смотр также начался с торжественного построения осужденных на плацу колонии и приветственных слов гостей. Руководство колонии отчиталось о проделанной работе.

Гостей колонии удивил местный приусадебный участок. На нем выращивают помидоры, огурцы, картофель, морковь, свекла, капуста, кабачки, перцы и даже арбузы.

Промышленная зона тоже поразила своим размахом. Здесь и пилорамы, и закройный и столярный цеха, и цех по производству железобетонных изделий, и гончарная мастерская, и участок по изготовлению промышленных светильников.

Ассортимент выпускаемой продукции был представлен на выставках: резная мебель, уличная плитка, рабочие костюмы разных фасонов, керамические изделия.

Гостям показали, как живут осужденные.

Шексна

В Шексне гостей колонии №17 встречали хлебом-солью, говорили о том, что день смотра полезных дел является в жизни учреждения большим праздником. Осужденные к нему долго и старательно готовятся.

По сложившейся традиции было объявлено постановление суда об условно-досрочном освобождении 11 осужденных.

Ко Дню смотра полезных дел в учреждении отремонтировали медико-санитарную часть. Кроме того, в колонии открыли студию кабельного телевидения, где осужденным будут транслировать новости, происходящие в стране и мире.

На плацу учреждения прошел спортивный праздник: осужденные состязались в футболе, волейболе, игре городки, настольном теннисе, перетягивании каната, шахматах, а также в тяжелой атлетике. По итогам мероприятия всех победителей поощрили дипломами и сладкими подарками.

Вологда

В следственном изоляторе № 2 в Вологде состоялся круглый стол с родственниками осужденных, на котором сотрудники учреждения рассказали им о правах, условиях содержания в СИЗО, ответили на вопросы

Самым ярким мероприятием смотра стал концерт осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Они подготовили для зрителей постановку «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Особенностью спектакля было то, что он выполнен в стиле театра теней.

Артисты создавали образы с помощью покрытых фосфором и потому светящихся в темноте рук.

Представленные на суд зрителей картины природы и свободы вызвали неподдельный трепет и волнение в зале.

Традиционной частью смотра полезных дел стала экскурсия по учреждению