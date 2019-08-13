492 работникам «Стройиндустрии» до сих пор полностью не выплатили зарплату

492 работника обанкротившейся «Стройиндустрии» до сих пор не получили свою заработную плату. По данным прокуратуры Вологодской области, речь идет о сумме в 64 млн рублей.

— По сравнению с данными на 1 января 2019 года, задолженность снизилась на 35 млн рублей. При этом за всю процедуру конкурсного производства выплачена заработная плата в сумме 42 млн рублей. Окончательный расчет с работниками будет производиться по мере окончания конкурсного производства. Конкурсное производство ведется, мы за этим вопросом следим, — рассказал журналистам в ходе пресс-конференции прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Как ранее сообщал Newsvo, 19 декабря 2017 года арбитражный суд Вологодской области признал крупнейшего вологодского застройщика — ООО «Стройиндустрия» — банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. В отношении бывшего руководителя фирмы было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочий и невыплате заработной платы, его материалы в настоящее время переданы в суд.