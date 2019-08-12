Суд обязал администрацию Вытегорского района создать маневренный жилой фонд

Вологодский областной суд обязал администрацию Вытегорского района в срок до 1 марта 2020 года создать в муниципалитете маневренный жилой фонд.

С соответствующим иском в суд обратился районный прокурор. Проверка показала, что на территории всего района нет жилых помещений маневренного фонда, а люди, нуждающиеся в предоставлении жилья, есть.

- На учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений состоят граждане, общее количество которых составляет 138 семей, и в их числе имеются лица, утратившие жилые помещения в результате чрезвычайных обстоятельств, в частности пожаров, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде чиновники из администрации района заявили, что создание маневренного жилого фонда является правом, а не обязанностью органа местного самоуправления. По мнению районных властей, предоставление жилых помещений маневренного фонда законодательством не предусмотрено.

Однако сначала Вытегорский районный суд, а затем и Вологодский областной суд с такой позицией не согласились, посчитав, что обязанность по созданию маневренного фонда у муниципальных властей есть, а вот выводы местных чиновников основаны на ошибочном толковании норм материального права.

В итоге управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Вытегорского муниципального района и администрацию района обязали в срок до 1 марта 2020 года создать на своей территории в границах сельских поселений Алмозерское, Анненское, Андомское, Анхимовское, Девятинское, Кемское и Оштинское маневренный жилой фонд.