Жительница Тотьмы ударила ножом в лицо знакомую, приревновав ее к сожителю

12.08.2019 [Происшествия]

В Тотьме к обязательным работам приговорили 31-летнюю женщину, которая, приревновав возлюбленного, ударила соперницу ножом в лицо. Инцидент произошел в марте 2019 года в одном из домов райцентра.

В тот день подсудимая в своей квартире вместе с сожителем и знакомой распивала спиртное. 

«Приревновав М. к своему сожителю и стремясь ее запугать, подсудимая взяла в правую руку нож, а в левую - вилку, направила их в сторону гостьи, угрожая убийством. В подтверждение своих слов она нанесла удар ножом по лицу М. слева, причинив ей кровоподтек щеки и резаную рану в области нижней челюсти», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На суде тотьмичка свою вину признала и рассказала, что угрожать знакомой не хотела, а просто решила ее попугать: та сильно ее разозлила, потому что села на колени к ее сожителю. После инцидента на лице пострадавшей остался малозаметный шрам.

Тотемский районный суд признал жительницу Тотьмы виновной в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью пострадавшей. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Кроме того, она должна выплатить знакомой компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в Тотьме 29-летняя девушка до смерти избила знакомую сковородкой. По версии следствия, в период с 6 по 16 января 2019 года в квартире их общего приятеля между подозреваемой и ее 30-летней знакомой произошел конфликт. Обе девушки были пьяны.

Тэги: ревность, напал с ножом

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