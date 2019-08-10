Проект «Народный бюджет ТОС» будет бороться за звание лучшей муниципальной практики

10.08.2019 [Общество]

Проект «Народный бюджет ТОС» претендует на звание лучшей муниципальной практики. 

За звание лучшей муниципальной практики будет бороться порядка 70 проектов со всей страны. Голосование идет на сайте Международного форума лучших муниципальных практик. Лучшей практикой будет выбрана практика, которая наберет наибольшее количество голосов на сайте своей категории. Голосование будет открыто до полуночи 11 августа.

Официальная церемония награждения состоится в рамках 6-го форума лучших муниципальных практик 16 августа в Челябинске.

Напомним, что в настоящее время в Вологде активно работают 33 территориальных общественных самоуправления. Каждый ТОС формирует комплексные планы развития своих территорий, на их основе администрация города планирует свою работу. В октябре 2018 года был дан старт проекту «Народный бюджет ТОС», целью которого является реализация инициатив жителей на территории самоуправлений при поддержке администрации города.

Всего в проекте участвуют 38 инициатив, на которые из бюджета было выделено около 37 миллионов рублей.

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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