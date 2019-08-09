Вологжанка Анастасия Маркова завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию

09.08.2019 [Спорт]

С 7 по 9 августа в Саранске прошел финал Всероссийской спартакиады учащихся по плаванию. В соревнованиях принимали участие юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.) и девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р.), имеющие подготовку не ниже первого спортивного разряда.

Вологжанка Анастасия Маркова, занимающаяся в бассейне "Лагуна" у тренера Андрея Алешина, завоевала две золотых медали: на дистанциях 200 метров баттерфляем и 200 — вольным стилем. На дистанции 400 метров вольным стилем девушка показала второй результат и выиграла серебряную медаль.

Тэги: плавание

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