В Вологде ходят в кино чаще, чем в других городах России

Жители Вологды тратят на походы в кино больше, чем люди из других городов России. Кроме того, в областной столице чаще, чем в других городах, ходят в кинотеатры. О результатах проведенного холдингом «Ромир» исследования пишет РБК.

Специалисты анализировали, сколько жители разных городов России тратили на развлечения с июля 2018 года по июль 2019-го. Расчет велся в процентах от общих расходов в год. Кроме того, учитывалась частота посещения развлекательных заведений — кинотеатров и ресторанов.

Выяснилось, что среднестатистический житель Вологды тратит на кино 2,7% от годовых расходов и посещает кинотеатр 11 раз в год. Это больше, чем в других городах страны. На втором месте по размеру годовых трат на кино в общей структуре годовых расходов идет Москва. Москвичи тратят на походы в кино 1,7% от общей суммы расходов в год, столичный житель в среднем бывает в кино семь раз в год.

По объему трат на рестораны, кафе и гостиницы Вологда оказалась на третьем месте в России (5,5% от годовых трат). На первом месте жители Архангельска с 6,2% от своих годовых трат, на втором — жители Калининграда (6%).