Путина попросили присвоить Вологде статус города исторического наследия

09.08.2019 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил у президента Владимира Путина присвоить Вологде статус города исторического наследия. Об этом шла речь на их рабочей встрече, которая состоялась 9 августа, расшифровку беседы приводит kremlin.ru

О. Кувшинников: Я хочу попросить Вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия.

В.Путин: Это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда.

О.Кувшинников: Да. И, если такое возможно, включение в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средств на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля. Это XVI век. Мы с Министерством культуры этот вопрос прорабатываем, проектно-сметная документация готовится. Поэтому мы бы хотели для сохранения исторической значимости нашей столицы придать такой статус.

В.Путин: Минкульт не возражает?

О.Кувшинников: Минкульт не возражает. Уже несколько городов такой статус имеют у нас – это Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, а Вологда не имеет такого статуса. Поэтому, если Вы поддержите, мы с удовольствием реализуем этот проект, сохраним уникальность нашей столицы.

В Вологде насчитывается около 200 памятников архитектуры и истории федерального и регионального значения. Наиболее известные из них Вологодский кремль, Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь, ансамбль Владимирских церквей, архитектурные ансамбли Каменного моста и площади Революции. 

По последним данным, 13 населенных пунктов Вологодской области имеют статус исторического поселения. При этом Великий Устюг, Белозерск, Тотьма имеют статус исторического поселения федерального значения. У Вологды в данный момент статус исторического поселения регионального значения, как и у Череповца, Никольска, Грязовца, Устюжны, Вытегры, Верховажья, Кадникова и Ферапонтово.

Тэги: памятники архитектуры, историческое поселение

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