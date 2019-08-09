Житель Бабаевского района представил в ГИБДД фальшивую медсправку, чтобы получить права

В Бабаевском районе суд оштрафовал на 5 тысяч рублей мужчину, который представил в ГИБДД поддельную справку о прохождении медкомиссии.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года: для получения водительского удостоверения подсудимый представил полицейским медицинское заключение из городской поликлиники №1 в Череповце. Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Бабаевский» заподозрили, что медосвидетельствование поддельное, и изъяли его.

- Согласно сведений БУЗ ВО «Череповецкая поликлиника №1» П. проходил медицинский осмотр водительской комиссии по договору и получил на руки бланк медицинского заключения по итогам прохождения данной комиссии. Необходимое медицинское заключение для получения водительского удостоверения П. не получал, запись в журнале регистрации справок о допуске к управлению транспортными средствами отсутствует, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 42 в Бабаевском районе назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что жителю Вологды было лень проходить медкомиссию до конца, и он купил справку, чтобы сесть за руль