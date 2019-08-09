На месте сгоревшего дома в Ананьино обнаружили тело человека

09.08.2019 [Происшествия]

На месте пожара в деревянном двадцатиквартирном доме в поселке Ананьино в Вологде обнаружены человеческие останки, личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Как ранее сообщал Newsvo, дом вспыхнул сегодня ночью на улице Набережной, 10 в Ананьино. Спящих людей разбудил треск, запах дыма и гари. 

Некоторым людям пришлось эвакуироваться, выпрыгивая из окон второго этажа. В итоге 35-летняя женщина и 32-летний мужчина получили травмы и были госпитализированы с диагнозом «компрессионный перелом позвоночника». 

По словам жильцов, пожар начался в комнате, в которой проживает мужчина, накануне его видели пьяным. 

— Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём хозяина комнаты, местонахождение которого в настоящий момент неизвестно, — сообщает пресс-служба областного управления МЧС. 


По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом № 10 по улице Набережной был построен в 1937 году, в нем зарегистрировано 40 человек. В 2017 году постройку признали аварийной, процент физического износа здания — 61.

Тэги: пожар, гибель человека

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