Суд обязал департамент здравоохранения области выплатить компенсацию за не выданное вовремя лекарство

Суд обязал департамент здравоохранения Вологодской области и городскую поликлинику №5 Вологды выплатить ребенку, вовремя не получившему нужное ему лекарство, 20 тысяч рублей компенсации.

Прокурорская проверка показала, что учреждениями не было организовано своевременное обеспечение ребенка-инвалида жизненно необходимым препаратом. После того, как заместитель прокурора области направил начальнику департамента представление об устранении нарушений закона, лекарство было выдано.

- Одновременно с этим, учитывая, что в результате необеспечения лекарственным препаратом ребенку причинены нравственные и физические страдания, возникла угроза для его жизни и здоровья, прокурором города Вологды в интересах несовершеннолетнего в Вологодский городской суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге суд постановил взыскать с департамента здравоохранения области и Вологодской городской поликлиники № 5 в пользу законного представителя несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей в солидарном порядке.

Решение вступило в законную силу.