Огромные вывески на здании МГЮА в центре Вологды согласовали городские власти

08.08.2019 [Общество]

В прошлом году жители были шокированы фасадом здания Вологодского филиала МГЮА, который находится на улице Марии Ульяновой, 18. Однако оказалось, что такой вид в центре города согласовали городские власти.

Фотографии с несуразными вывесками в 2018 году появились в соцсети. Жители удивлялись, как можно было так оформить фасад в историческом центре городе:

Те самые вывески. Фото из паспорта фасада.

Вологжанин Кирилл Шелепин решил обратить внимание городских властей на такое оформление здания, которое, к слову, находится недалеко от администрации Вологды. А сегодня он получил ответ, из которого следует, что никакого нарушения нет и так все и должно выглядеть:

- Паспорт фасада здания по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 18 соответствует требованиям градостроительных регламентов в границах охранной зоны объектов культурного наследия И-1, утвержденных постановлением правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 г. № 2087 (с последующими изменениями), и может быть рекомендован для дальнейшей реализации, - говорится в ответе начальника департамента градостроительства Анатолия Баранова.

NewsVo нашел требования к фасаду на этом здании. Действительно, оказалось, что эти огромные вывески согласованы администрацией Вологды (см. схему в галерее).

Тэги: памятники архитектуры, вывески

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