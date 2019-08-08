Вологодские футболисты проиграли команде из Череповца со счетом 2:1



7 августа «СДЮШОР-Вологда» на стадионе «Динамо» принимал ФК «Череповец», полное название которого с этого сезона ФК «Череповец - СШ «Витязь».



Череповчане вели в счёте (2:0 )в первом тайме, дублем отметился Антон Балашов на 16-й и 22-й минуте матча. Вскоре в ворота вологжан был назначен пенальти, к "точке" подошёл Егор Кострюхин, который мог бы увеличить преимущество гостей до трех голов, но промахнулся. В середине второго тайма «СДЮШОР-Вологда» сократил свое отставание после гола Алексея Антонова, установив окончательный счёт 2:1 в пользу «Череповца».

Теперь ФК «Череповец» закрепился на первой строчке турнирной таблицы первенства МФФ «Золотое кольцо». Вологодские футболисты опустились со второй строчки на четвертую, пропустив вперёд кировский «Факел» и ярославский «Шинник-м».

В следующем туре череповчане примут владимирский «Торпедо-м-СШОР», а «СДЮШОР-Вологда» отправить в Кострому, где сыграют со «Спартаком». Игры пройдут 14 августа.