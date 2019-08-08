В Вологде проведут краеведческую игру для школьников

В Вологде школьников 6-8 классов (12-14 лет) приглашают принять участие в командной краеведческой игре «Загадки Вологодской земли», приуроченной ко Дню археолога.

— Цель игры — закрепить знания учащихся, полученных при изучении курса по краеведению и истории родного Вологодского края; формирование интереса к изучению Вологодчины, многочисленных памятников истории, культуры и археологии; развитие творческих способностей и культурный досуг подрастающего поколения, — сообщает организатор — АУК ВО «Вологдареставрация».

Игра стартует 17 августа (суббота) с 11:00 в Доме Левашова по адресу: Вологда, ул. Герцена, 37, актовый зал. Участникам и победителям командной игры вручат именные дипломы, сувениры.

Участие в игре бесплатное, запись по телефону: 72-43-78 (Яна Андреевна) в будние дни с 08:00 до 17:00 или в личные сообщение на официальную страницу «Вологдареставрации» в соцсети.