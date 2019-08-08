В Вологде Евгения Доможирова оштрафовали на 5 тысяч рублей за побои, которых он не наносил

В Вологде мировой судья 67 участка Оксана Бабуренкова признала Евгения Доможирова виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Заявление в полицию на политика написала женщина, ударившаяся о перила в административном здании.

Инцидент произошел 27 мая в здании городской администрации на Козленской, 6 в Вологде. В тот день вологжанин Евгений Лапин пришел туда, чтобы подать уведомление на митинг 12 июня «Мы требуем!». Евгений Доможиров был с ним и как журналист вел онлайн-трансляцию процесса подачи документов.

Однако когда Лапин пришел к нужному кабинету, выяснилось, что, по странному совпадению, на этот же день запланировали проведение мероприятий еще два человека: самбист Сергей Горних и неизвестная активисту женщина. Каким-то образом они оказались там раньше, чем Евгений Лапин, пришедший к зданию в 6 часов утра. Возле здания никого не было, а когда оно открылось и Евгений Лапин пошел к кабинету, женщина была уже там. Именно она первой подала уведомление о проведении публичного мероприятия 12 июня. Евгений Доможиров пытался выяснить у незнакомки, что за митинг она планирует проводить 12 июня, но та отказалась отвечать.

- Как она туда попала и где просочилась неизвестно, но твёрдо уверяла, что она первая и чиновники АдГорода её в этом активно поддержали, - рассказывал Евгений Доможиров.

Общение Доможирова с этой женщиной записано на видео. На записи видно, как политик спускается по ней по лестнице, а она закрывает лицо папкой и параллельно звонит в полицию, сообщая, что к ней «пристает молодой человек».

Видео из группы движения "Вместе" в соцсети

Убегая от Евгения Доможирова и не видя пути перед собой, женщина натыкается на перила, спустя секунду кидается на камеру, после этого начинает охать, кричать «Помогите» и убегает. На видеозаписи четко видно, что Доможиров к ней даже не подходил.

В тот же день, по словам политика, постам полиции Вологды поступила ориентировка на задержание мужчины с формулировкой «ударил женщину в поликлинике и скрылся». На следующий день Доможиров дал объяснения в полиции, текст которых разместил у себя в твиттере. В доказательство своих слов он указал на видео-трансляцию события. Ориентировка после объяснений была снята.

Тем не менее, недавно политику пришла повестка, что на 6 августа назначен суд из-за совершенного им правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». В этот день Евгения не было в городе, заседание провели без него. Судья Оксана Бабуренкова признала мужчину виновным и постановила оштрафовать на пять тысяч рублей.

- Мы будем обжаловать это решение, в данный момент подали документы на знакомство с материалами дела, - рассказал политик корреспонденту Newsvo.

Отметим, что в итоге в проведении митинга 12 июня на Кремлевской площади активистам отказали. При этом Сергей Горних и женщина митингов в этот день тоже там не проводили.

Более того, ранее Евгению Доможирову отказали в проведении митинга 20 апреля под предлогом того, что тот же Сергей Горних, по странному совпадению, подал заявку на проведение в этот день акций на Кремлевской площади и площади Свободы. Однако, как проверил Евгений Доможиров, никаких мероприятий там не было.