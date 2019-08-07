«Муниципальная стража» начала свою работу в Вологодском районе

07.08.2019 [Общество]

В Вологодском районе с 7 августа начало работу новое спецподразделение по охране общественного порядка – «Муниципальная стража». По словам начальника УМВД по Вологодской области Виктора Пестерева, такое учреждение создается в регионе впервые.

- В структуру нового учреждения входит Единая дежурно-диспетчерская служба и отдел профилактики: подразделение по организации доступа посетителей в муниципальные учреждения и подразделение по профилактике правонарушений по правовому информированию. Предельная штатная численность учреждения – 120 человек, - сообщает пресс-служба Вологодского района.

Предполагается, что представители «стражи» будут помогать участковым, оказывать содействие полиции, заниматься профилактикой различных правонарушений на территории района.

В будущем «Муниципальную стражу» планируют привлекать для охраны школ, домов культуры, спорткомплексов и других бюджетных учреждений района, для охраны общественного порядка и пропускного режима при проведении массовых и публичных мероприятий.

Учредителем МКУ «Муниципальная служба» является администрация Вологодского района, возглавил учреждение Алексей Хахалин, на протяжении многих лет служивший в органах внутренних дел.

Ранее Newsvo сообщал, что с инициативой создания «Муниципальной стражи» Виктор Пестерев выступил в 2018 году во время своего отчета перед депутатами ЗСО. Такая структура создана в Белгороде, по предыдущему месту службы генерала.

Во многом работа стражи там похожа на работу добровольных народных дружин, следивших за порядком в советские годы. Основное отличие — в статусе. Сотрудники «Муниципальной стражи» проходят специальную подготовку. Кроме работы с УВД Белгорода, «Муниципальная стража» также занимается охраной объектов, заключая договора с предприятиями различных форм собственности. Муниципальное учреждение имеет схожую структуру с органами управления внутренних дел. Кроме того, все патрули данного структурного подразделения Белгорода включены в единую дислокацию патрулирования органов внутренних дел.

Тэги: полиция, участковые, дружинники

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