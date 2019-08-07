Выставка флоксов пройдет в Вологодском музее-заповеднике 17 и 18 августа

07.08.2019 [Культура]

20 сортов флоксов смогут увидеть вологжане на экспресс-выставке «Родные цветы», которая будет работать в отделе природы Волгодского музея-заповедника 17 и 18 августа.

Разведением флоксов занимается организатор традиционной музейной выставки фиалок «Кружево сенполий» Татьяна Пономарева. Женщина представит свою коллекцию, всем желающим расскажет, как ухаживать за этими цветами.

- Несмотря на то, что в природе эти цветы растут во влажных лесах Северной Америки, сегодня их можно увидеть на многих вологодских клумбах. В середине августа начинается массовое цветение флоксов, и поэтому у гостей Вологодского кремля появится отличная возможность познакомиться с различными сортами цветов, полюбоваться их красотой, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Вход на выставку по музейному билету. Телефон для справок: (8172) 72-99-82.

Тэги: выставка, цветы

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