Интерактивная карта ГУЛАГа появилась в краеведческом музее Тотьмы

Интерактивная карта ГУЛАГа появилась в экспозиции краеведческого музея Тотьмы. Она станет новой частью выставки «Стена памяти. Политические репрессии в Тотемском районе».

— Передача карты состоялась в рамках проекта «Инфраструктура памяти», целью которого является создание единой музейно-мемориальной инфраструктуры, способствующей сохранению памяти о жертвах политических репрессий. Карта предоставлена на безвозмездной основе московским музеем истории ГУЛАГа, — сообщает Тотемское музейное объединение.

В экспозиции «Стена памяти» перечислены имена более 200 жителей Тотемского района, репрессированных в 30–50-е гг. ХХ века. Карта представляет собой наглядную базу данных по истории и географии лагерей, колоний и спецпоселений, существовавших на территории страны с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов. Демонстрируется масштаб лагерной системы, которая охватила всю страну — от Балтийского моря и Крыма до Чукотки и Сахалина.

В группе музейного объединения в соцсети говорится, что в Тотемском районе располагалось порядка 30 спецпоселений, в которых проживали раскулаченные крестьяне, сосланные украинцы, белорусы, поволжские немцы и другие. В музее уверены, что использование технологий, которые позволяют визуализировать историю советских лагерей, поможет привлечь внимание посетителей к этой трагической странице истории родного края.

ГУЛАГ - подразделение НКВД СССР, осуществлявшее руководство местами заключения и содержания в 1930-1960 годах (расшифровывается как Гла́вное управле́ние лагере́й и мест заключе́ния).