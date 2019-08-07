Лайфхак: как добиться ремонта тротуаров и дорог в Вологде

07.08.2019 [Общество]

Житель Вологды Кирилл Шелепин разместил на своей странице в соцсети пошаговую инструкцию для тех, кто хотел бы добиться ремонта дорог и тротуаров в своем микрорайоне. Работоспособность схемы проверена на практике: после обращений мужчины в городскую администрацию и ГИБДД начали приводить в порядок тротуары на улице Горького и улице Некрасова.

Яма на участке тротуара на улице Горького (промежуток между улицей Комсомольской до Добролюбова) до ремонта (там было несколько разрушенных участков)

 



Фото 7 августа, ремонт тротуара на улице Горького

Инструкция состоит из 7 пунктов:

1. Видите проблему с тротуаром или дорогой (ямы, выбоины, люки, разметка и пр.)

2. Делаете фото и отправляете его через сайт красиваявологда.рф или на почту admgor@vologda-city.ru (есть небольшой шанс, что хозяин отреагирует на обращение)

3. В течение 30 дней получаете ответ. Если он устраивает – то ждете выполнения работ.

4. Если вместо четкой даты производства работ вы получили «отписку» - то пишите жалобу в ГИБДД https://гибдд.рф/request_main там прикрепляете фото дефекта (желательно с привязкой к местности – угол дома, столб или иной объект).

5. Сотрудник ГИБДД выезжает на место, составляет акт недостатков и выдает предписание устранить недостатки. Вам направляет письмо с указанием принятых мер.

6. Если ремонта так и нет – пишите повторное обращение с просьбой привлечь собственника тротуара по ст. 19.5 КоАПРФ за неисполнение предписания.

7. Если и это не привело к успеху – то пишете письмо в городскую прокуратуру. Прокуратура в свою очередь обратится в суд и заставит собственника обеспечить безопасность.

Отметим, что сайт красиваявологда.рф был запущен в 2014 году, многие забыли о его существовании, но там до сих пор принимаются обращения от горожан.

Тэги: ремонт тротуаров, ремонт дорог
Фото Кирилла Шелепина

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