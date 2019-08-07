В Вологде пройдет лекция, посвященная коллекции икон музея-квартиры Василия Белова

22 августа в музее Василия Белова в Вологде в рамках проекта «Культурный разговор» пройдет лекция, посвященная иконописному собранию квартиры писателя. Ее прочитает исследователь иконописи, старший научный сотрудник Вологодского музея-заповедника Елена Виноградова.

По данным пресс-службы музея, в коллекции 13 икон, не считая не считая современные печатные образы.

- Это несколько больше чем в семье среднестатистического вологжанина. Среди них есть достаточно интересные памятники иконописи. Все они находились здесь при жизни писателя, попали к нему по разным случаям, что, безусловно, увеличивает их историческую ценность, - говорит исследователь иконописи, старший научный сотрудник Вологодского музея-заповедника Елена Виноградова.

Так, например образ Тихвинской иконы Божьей Матери конца XVIII века был найден Василием Беловым в заброшенном доме. Еще одна Тихвинская икона Божьей Матери того же периода была подарена писателю поклонницей его творчества. Над столом в кабинете висит икона "Воскресение Христово", тоже XVIII века.

Фото пресс-службы музея-квартиры Василия Белова в Вологде

На лекцию приглашаются ценители древнерусской живописи, преподаватели, музейные сотрудники, исследователи творчества Василия Белова. Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 8-921-142-08-56.