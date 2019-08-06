Череповчанина, который истязал ребенка сожительницы, приговорили к четырем годам колонии

В Череповце вынесли приговор мужчине, который регулярно избивал малолетнего сына своей сожительницы, сообщает прокуратура Вологодской области

Следствием и судом было установлено, что с августа по октябрь 2018 года череповчанин бил ребенка руками и ногами по голове, лицу, телу и конечностям, хватал за шею и руки, "ударял о предметы интерьера комнаты, неоднократно наносил удары кожаным ремнем по ягодицам и ногам, заставлял стоять в углу комнаты в течение длительного времени".

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с подсудимого в пользу ребенка взыскано 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде вынесли приговор 32-летнему мужчине, который в декабре 2018 года был арестован за причинение тяжелых травм головы 8-месячному сыну.

Мальчик был доставлен в больницу 26 декабря. У ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, повлёкшая за собой тяжкий вред здоровью.

Отец ребенка признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.