В Череповце разнорабочего осудили за финансирование терроризма

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце вынес приговор иностранцу, трудившемуся разнорабочим на одной из строек города. 26-летний Шахбоз Очилов, находясь на территории Вологодской области, перевел деньги для покупки оружия и боеприпасов в Сирию на счет международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (ред. - запрещена в Российской Федерации).

- В сети интернет, в соцсетях он познакомился с последователем радикальных течений ислама, с боевиком, который находится в Сирии и воюет на стороне одной из группировок, которая структурно входит в «Джебхат ан-Нусра» (ред. - запрещена в РФ). Этот человек, переписываясь с подсудимым, склонил его на перечисление денег, - пояснили Newsvo в пресс-службе УФСБ по Вологодской области.

Сумма, перечисленная Очиловым, не называется, но в пресс-службе отмечают, что для подсудимого она была значительной.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России (финансирование терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Newsvo, 1 июля 2017 года в деревне Саннинская Бабаевского района по подозрению в терроризме были задержаны трое уроженцев Дагестана. Известно, что основным источником их доходов была лесозаготовка, прибыль от которой подозреваемые направляли на финансирование международных террористических организаций.

Из незаконного оборота сотрудниками УФСБ тогда были изъяты три самодельных взрывных устройства, в том числе так называемый «пояс смертника», 1, 2 килограмма пластида, пистолет-пулемет и более 50 патронов к нему, четыре ручные гранаты, а также литература экстремисткого содержания.