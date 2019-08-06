В Череповце разнорабочего осудили за финансирование терроризма

06.08.2019 [Происшествия]
В Череповце разнорабочего осудили за финансирование терроризма

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце вынес приговор иностранцу, трудившемуся разнорабочим на одной из строек города. 26-летний Шахбоз Очилов, находясь на территории Вологодской области, перевел деньги для покупки оружия и боеприпасов в Сирию на счет международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (ред. - запрещена в Российской Федерации).

- В сети интернет, в соцсетях он познакомился с последователем радикальных течений ислама, с боевиком, который находится в Сирии и воюет на стороне одной из группировок, которая структурно входит в «Джебхат ан-Нусра» (ред. - запрещена в РФ). Этот человек, переписываясь с подсудимым, склонил его на перечисление денег, - пояснили Newsvo в пресс-службе УФСБ по Вологодской области.

Сумма, перечисленная Очиловым, не называется, но в пресс-службе отмечают, что для подсудимого она была значительной.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России (финансирование терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Newsvo, 1 июля 2017 года в деревне Саннинская Бабаевского района по подозрению в терроризме были задержаны трое уроженцев Дагестана. Известно, что основным источником их доходов была лесозаготовка, прибыль от которой подозреваемые направляли на финансирование международных террористических организаций.

Из незаконного оборота сотрудниками УФСБ тогда были изъяты три самодельных взрывных устройства, в том числе так называемый «пояс смертника», 1, 2 килограмма пластида, пистолет-пулемет и более 50 патронов к нему, четыре ручные гранаты, а также литература экстремисткого содержания.

 

Тэги: Терроризм
Фото пресс-службы УФСБ по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой
В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок
Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 
«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"
Череповчанина, который выкинул кондуктора из автобуса, приговорили к условному сроку
04.08.2019 [Общество]

Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 

1964
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанина, который истязал ребенка сожительницы, приговорили к четырем годам колонии
В Череповце разнорабочего осудили за финансирование терроризма
В Вологде достроили детский сад на улице Возрождения
Житель Вологды нашел в гараже умершего тестя 11 ящиков с патронами
В Череповце пьяный водитель на глазах у инспектора ДПС пытался съесть свои права
Российские чиновники попросили увеличить им суточные в командировках
В сети собирают подписи под петицией с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве
 


05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

1927
0
06.08.2019 [БлогоVO]

В голодном сорок седьмом

73
0
06.08.2019 [Обзор Прессы]

Под дамокловым ковшом

361
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика