Житель Вологды нашел в гараже умершего тестя 11 ящиков с патронами

28-летний вологжанин сдал сотрудникам Росгвардии 11 металлических ящиков с патронами калибра 7,62 миллиметра.

Как рассказал молодой человек, боеприпасы он нашел в гараже умершего тестя в деревне Емельяново. Разбирая вещи, он заметил металлические ящики с маркировкой 7,62 ЛПС. Вологжанин предположил, что в ящиках находятся патроны, и, зная, что без специального разрешения их хранение запрещено, решил сдать находку правоохранителям.

- Росгвардейцы осмотрели принесенные предметы и сделали предварительный вывод, что в 11 металлических ящиках находится порядка 4 тысяч патронов калибра 7,62 мм, предназначенных для нарезного оружия, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Патроны направили экспертизу, за добровольную сдачу оружия вологжанину будет выплачено вознаграждение.

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