Школьницы из Вологодской области завоевали серебро IX Спартакиады учащихся России

Сборная Вологодской области по волейболу стала серебряным призером IX Спартакиады учащихся России. Соревнования проходили в городе Раменское Московской области, во Дворце спорта «Борисоглебский».



В полуфинале сборная Вологодской области была сильнее команды из Свердловска — 3:0, а в финальном матче с таким же счётом проиграли сборной Челябинской области.

В составе вологодской команды играли: Любава Игнатьева, Алина Леонтьева, Варвара Шарова, Полина Соловьёва, Екатерина Захарова, Алина Баранова, Анастасия Сидорова, Ольга Пронина, Алина Сенокосова, Елена Шведова, Алина Едигарева, Дарина Черепанова; главный тренер — Татьяна Лукьянова, тренер — Асият Шахмирова.