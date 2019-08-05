Прокуратура требует обеспечить жителей Харовска качественной питьевой водой

05.08.2019 [Общество]

Питьевая вода, которая течет из кранов жителей Харовска, небезопасна для здоровья. Прокуратура требует у МУП «Харовский водоканал» устранить нарушения.

— Проверкой выявлены факты несоответствия качества питьевой воды взятой из наружной водопроводной сети и водозаборных очистных сооружений поверхностного источника, а также сточной воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Выяснилось также, что на предприятии не ведется лабораторный контроль, не исследуется состав сбрасываемых сточных вод и качество воды водных объектов.

В адрес директора МУП «Харовский водоканал» было внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения.

Тэги: питьевая вода

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