В Кирилловском районе сотрудники ГИБДД попросили священника освятить аварийные дороги

В Кирилловском районе сотрудники ГИБДД обратились к священнослужителю с просьбой освятить наиболее аварийные участки дорог муниципалитета. Обряд совершил благочинный Кирилловского округа протоиерей Владимир Колосов.

— На глазах у многочисленных участников дорожного движения для священника с кропилом полицейские перекрывали проезжие части дорог. Каждое из этих мест связано с человеческими жертвами. И знаки есть и разметка, но трагедии продолжают множиться. За помощью к Богу дорожные полицейские обратились неспроста — все земные методы уже испробованы, — сообщает сайт Вологодской митрополии.

По данным сайта, водители позитивно реагировали на происходящее: «кто-то облегченно крестился, видя сердечную заботу о его жизни на этой дороге, кто-то просто по-доброму улыбался».

Ранее Newsvo сообщал, что в апреле 2018 года в деревне Вараксино Грязовецкого района освятили сельхозтехнику перед выездом на поля, а в ноябре 2017 года в Верховажском районе священник храма Успенья Пресвятой Богородицы провел молебен о путешествующих на 672 километре федеральной автодороги Москва–Архангельск, затем он освятил опасный участок дороги.

В 2015 году мы запросили в вологодской ГИБДД статистику с количеством ДТП, погибших и травмированных на участках освященных дорог в Вологодской области. Во всех случаях для сравнения были взяты два периода - год до освящения и год после него. Судя по статистике, прямой зависимости аварийности от освящения дороги нет и гораздо большую роль играет соблюдение водителями ПДД. Подробнее читайте в материале "Как освящение дорог в Вологодской области повлияло на аварийность".