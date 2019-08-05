Молоковоз и легковой «Опель» столкнулись на трассе в Вологодском районе

В Вологодском районе столкнулись молоковоз и иномарка. ДТП произошло накануне в 13.20 на 474 км автодороги Москва-Ярославль-Вологда- Архангельск.

В результате столкновения КамАЗа и "Опеля" иномарка вылетела с дороги на тротуар и опрокинулась на крышу. По данным пресс-службы областного УМВД, в ДТП пострадала женщина, сидевшая на заднем сидении иномарки.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев происшествия и водителей, у которых момент столкновения попал на запись видеорегистратора, помочь в установлении причин ДТП. Телефоны дежурной части отдела полиции: 8(8172) 763901,763902, 763904 или «02».