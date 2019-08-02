В Череповце спасли пьяного мужчину, уснувшего в квартире с включенным газом

02.08.2019 [Происшествия]

В Череповце газовики спасли жизнь мужчине, который уснул, оставив включенной незажженную конфорку на плите. Инцидент произошел сегодня в доме № 58А по улице Сталеваров.

Жильцы дома позвонили по номеру «112» и сообщили, что в подъезде пахнет газом. На место прибыли газовики и начали искать источник утечки. Один из специалистов «Газпром газораспределение Вологда» смог вычислить квартиру, из которой шел газ, осмотрев снаружи форточки. С помощью приехавших на место спецслужб квартиру вскрыли.  Выяснилось, что ее жилец включил газ на плите и уснул.

«Концентрация газовоздушной смеси в квартире превышала допустимые нормы, любая искра и даже телефонный звонок могли стать причиной взрыва. На момент определения источника утечки газа пострадавший уже находился без сознания. Только профессиональные действия сотрудников «Газпром газораспределение Вологда» и вовремя прибывшие на место специализированные службы позволили избежать трагедии», - подчеркнул заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.

Череповчанина доставили в больницу. Из-за грубых нарушений правил использования газа газопровод в квартире заварен, газоснабжение абоненту приостановлено, а помещение проветрено.

Как ранее сообщал Newsvo, в декабре 2018 года произошел взрыв бытового газа в угловой квартире на последнем этаже кирпичной пятиэтажки на Карла Маркса, 74а в Вологде. Супружеская пара (хозяева квартиры) ночью вернулись с дачи, их не было дома около суток. Женщина зашла первой, включила свет, после чего произошел взрыв, оба пострадали. В итоге потерпевшая скончалась в машине "скорой", ее супруг был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался. По факту происшествия было возбуждено дело по ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Тэги: газ, утечка газа, газовики

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