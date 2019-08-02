Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе для больных диабетом пройдут в Октябрьском сквере Вологды

02.08.2019 [Общество]

1 августа в Вологодской области стартовал совместный проект «Шаг за шагом к здоровой жизни», направленный на популяризацию скандинавской ходьбы среди диабетиков.

Проект реализует ВРОО «Вологодское общество профилактики неинфекционных заболеваний» и областной департамент здравоохранения при поддержке компании «Ново Нордиск», занимающейся лечением сахарного диабета.

Первыми основы скандинавской ходьбы изучили медики и учителя физкультуры. Мастер-класс провел президент Русского клуба скандинавской ходьбы в России Виктор Палагнюк.

Со следующей недели в Октябрьском сквере начнутся бесплатные занятия для жителей Вологды с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Они изучат медицинские основы скандинавской ходьбы. Первое занятие 6 августа в 13 часов.

«По окончании проекта 29 августа в 10.00 в Октябрьском сквере состоится флешмоб. Приглашаются все желающие!», — сообщает группа «Диабетики вологодчины объединяйтесь!!!» 

Ожидается, что в будущем проект будет реализовываться и в районах Вологодской области.

По данным регионального департамента здравоохранения, в Вологодской области около 38 тысяч человек живут с установленным диагнозом «сахарный диабет 1 и 2 типа». По оценке экспертов, реальное количество больных выше в 1.5 — 2 раза. Ежегодно диабет диагностируют у более чем 1.5 тысяч человек.

Скандинавская ходьба помогает в психологической и физической реабилитации диабетиков и доступна людям любого возраста, утверждают в департаменте.

Занятия будут проходить 6, 8, 13, 14, 15, 20 и 22 августа в Октябрьском сквере.

Тэги: скандинавская ходьба, диабет

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