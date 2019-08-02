Горячую воду в центре Вологды дадут на день позже из-за прорыва

02.08.2019 [Общество]

Горячее водоснабжение квартир в центральной части Вологды, относящихся к  ТЭЦ ПАО "ТГК-2", обещают восстановить сегодня, 2 августа. Это на день позже ранее заявленного срока.

Горячей воды в центре города не было месяц - ее отключили с 1 июля в связи с плановым ремонтом на сетях. По данным городской администрации, запитка сетей началась 1 августа с утра, однако произошло два незначительных прорыва. Полностью восстановить работу системы обещают сегодня.

Ранее Newsvo сообщал, что из-за работ на водоводе в районе улицы Пролетарской из кранов жителей центра города больше суток текла мутная вода.

Тэги: отключение воды, ТГК-2, ЖКХ

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