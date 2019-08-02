Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к визам для россиян

02.08.2019 [Общество]

Министерство иностранных дел Финляндии заявило об ужесточении с 1 сентября визовых требований для россиян. При подаче заявлений на шенгенскую визу теперь будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке. В ведомстве отмечают, что этого требуют директивы Евросоюза.

Сейчас для того, чтобы получить визу, жителям России требуются только заполненная анкета, действующий заграничный паспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С 1 сентября Финляндия также будет запрашивать документы, подтверждающие проживание во время поездки, и проездные билеты. Необходимо также приложить письменное описание маршрута тура, справку о зарплате, выписку из банка за три предыдущих месяца, либо свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Ранее все перечисленные документы запрашивались лишь в исключительных случаях.

Полный список требований к документам будет опубликован в августе 2019 года на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России, пишут "РИА-новости". 

Тэги: визы, Финляндия, шенген

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