Фирма, строившая ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде, через суд пыталась увеличить цену госконтракта

ООО «РусСпортСтрой», занимавшееся возведением ФОКа на стадионе «Витязь» в Вологде, через суд пыталось получить из областного бюджета 10,8 млн рублей в качестве оплаты за дополнительные работы на объекте. Однако суды двух инстанций отклонили иски подмосковной компании.

Как ранее сообщал Newsvo, первоначально аукцион на строительство ФОКа выиграло ООО «Бриг», предложив цену в 99,5 млн рублей, но позднее фирма от исполнения контракта отказалась, и в итоге его в декабре 2017 года заключили с «РусСпортСтрой» — вторым участником аукциона — по цене 113 234 344 рублей.

В материалах закупки говорится, что сначала в условиях аукциона срок завершения работ — 16 апреля 2018 года, позже с помощью допсоглашений его перенесли сначала на 30 октября 2018 года, потом - на 15 декабря 2018 года. Но в итоге работы были завершены уже в 2019 году.

— Подрядчик, ссылаясь на то, что в ходе строительства возникла необходимость в проведении дополнительных работ, обратился в суд с требованием об увеличении цены контракта на 10 861 828 рублей 19 копеек и изменения сроков сдачи объекта до 28 февраля 2019 года, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Арбитражный суд этот иск отклонил, жалоба «РусСпортСтроя» в апелляционную инстанцию отменить это решение не смогла.

— Действующим законодательством, регулирующим отношения сторон, установлено общее правило, согласно которому изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При этом никаких документов, подтверждающих согласование заказчиком дополнительных работ, соглашения об увеличении цены контракта и срока его выполнения, фирма-подрядчик не представила. Тем не менее, суд второй инстанции признал, что «довод истца о возникшей в ходе исполнения контракта необходимости выполнения дополнительных работ, что повлекло увеличение сроков выполнения работ, подлежит оценке в случае предъявления заказчиком к подрядчику требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту». Данных о том, что такие требования были предъявлены, корреспонденту NewsVo найти не удалось.