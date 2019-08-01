Фирма, строившая ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде, через суд пыталась увеличить цену госконтракта

01.08.2019 [Общество]

ООО «РусСпортСтрой», занимавшееся возведением ФОКа на стадионе «Витязь» в Вологде, через суд пыталось получить из областного бюджета 10,8 млн рублей в качестве оплаты за дополнительные работы на объекте. Однако суды двух инстанций отклонили иски подмосковной компании.

Как ранее сообщал Newsvo, первоначально аукцион на строительство ФОКа выиграло ООО «Бриг», предложив  цену в 99,5 млн рублей, но позднее фирма от исполнения контракта отказалась, и в итоге его в декабре 2017 года заключили с «РусСпортСтрой» — вторым участником аукциона — по цене 113 234 344 рублей.

В материалах закупки говорится, что сначала в условиях аукциона срок завершения работ — 16 апреля 2018 года, позже с помощью допсоглашений его перенесли сначала на 30 октября 2018 года, потом - на 15 декабря 2018 года. Но в итоге работы были завершены уже в 2019 году.

— Подрядчик, ссылаясь на то, что в ходе строительства возникла необходимость в проведении дополнительных работ, обратился в суд с требованием об увеличении цены контракта на 10 861 828 рублей 19 копеек и изменения сроков сдачи объекта до 28 февраля 2019 года, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Арбитражный суд этот иск отклонил, жалоба «РусСпортСтроя» в апелляционную инстанцию отменить это решение не смогла. 

— Действующим законодательством, регулирующим отношения сторон, установлено общее правило, согласно которому изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При этом никаких документов, подтверждающих согласование заказчиком дополнительных работ, соглашения об увеличении цены контракта и срока его выполнения, фирма-подрядчик не представила. Тем не менее, суд второй инстанции признал, что «довод истца о возникшей в ходе исполнения контракта необходимости выполнения дополнительных работ, что повлекло увеличение сроков выполнения работ, подлежит оценке в случае предъявления заказчиком к подрядчику требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту». Данных о том, что такие требования были предъявлены, корреспонденту NewsVo найти не удалось.

Тэги: ФОК, Строительство, суды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
«Зачем нам такой город?»: многодетным семьям в Охмыльцево в Вологде пришлось делать дорогу из линокрома
В Вологодской области будут разводить атлантического лосося
Дочь Евгения Шулепова выступила против бетонной набережной в Вологде
Череповчанин перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за некачественный чай
«Презентационно-сервисный центр» пытался через суд удалить два материала с сайта Newsvo
Лекция об истории железнодорожного вокзала в Вологде пройдет в областной библиотеке 1 августа
Глава Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова дарит дом в Верховажском районе
1,3 тысячи человек задержали в Москве во время акции за свободные выборы
Жители нескольких районов Вологды возмущены грязной водой из-под крана
31.07.2019 [Происшествия]

В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок

1703
2
31.07.2019 [Общество]

Минздрав предлагает премировать врачей за выявленный рак. Поможет ли эта инициатива?

855
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фирма, строившая ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде, через суд пыталась увеличить цену госконтракта
Хоккейный «Алмаз» начнет сезон матчем с ярославским «Локо»
В Череповце осудили мужчину, который во сне придавил насмерть свою двухмесячную дочь
В Вологодской области 908 многодетных семей отказались от «земельного сертификата»
Двое жителей Вологды два раза обокрали один и тот же магазин на улице Текстильщиков
В Череповце осудили условно хулигана, который бутылкой кагора разбил окно в автобусе
Грязовчанин сливал топливо со служебного «КамАЗа» и продавал его дальнобойщикам на трассе
 


31.07.2019 [Общество]

В Вологде завершена часть работ в рамках проекта "Народный бюджет ТОС"

745
0
01.08.2019 [БлогоVO]

Начинаем сбор подписей, за выход из состава г. Вологды

111
0
30.07.2019 [Обзор Прессы]

Как студенты московского киноколледжа выезжают бродячим театром в Кадников

325
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика