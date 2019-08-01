Хоккейный «Алмаз» начнет сезон матчем с ярославским «Локо»

Молодежная хоккейная лига опубликовала календарь на сезон 2019/20. Как и в прошлые годы, тур будет состоять из двух спаренных матчей. Череповецкий «Алмаз» начнет играми против действующего обладателя Кубка Харламова, ярославского «Локо» 3 и 4 сентября. 15-16 сентября череповецкие хоккеисты сыграют с «Динамо С-Пб», 18 и 20 сентября - со «СКА-Варяги». Игры пройдут в Санкт-Петербурге.



Первый домашний матч череповчане проведут 25 и 26 сентября. Соперником «Алмаза» станет «Красная Армия» из Москвы. В минувшем сезоне именно череповчане выбили молодежку ЦСКА из розыгрыша плей-офф на стадии 1/8 финала.



В эти дни в Череповце проходит традиционный предсезонный турнир на призы летчика-космонавта П.И. Беляева. В этом году в нем принимают участие две местные команды, «Алмаз» и «Металлург», клуб Национальной молодёжной хоккейной лиги, а так же «Тайфун» из Приморского края, московские «Крылья Советов», МХК «Спартак» и МХК «Динамо». После трех сыгранных матчей лидируют «Крылья Советов», «Металлург» и «Алмаз» занимают 3 и 4 место. Турнир продлится до 2 августа.