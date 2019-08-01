В Череповце осудили мужчину, который во сне придавил насмерть свою двухмесячную дочь

В Череповце вынесли приговор 29-летнему мужчине, который, будучи пьян, случайно насмерть придавил свою двухмесячную дочку.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в одной из квартир города в ночь на 1 апреля. Вечером 31 марта подсудимый вместе с женой допоздна распивали водку.

- Опьянев, мужчина лег спать на кровать, на которой, как впоследствии оказалось, спала его двухмесячная дочь. Около 3-х часов ночи его разбудила жена с криками, чтобы тот вызывал «Скорую», - сообщает прокуратура Череповца.

Оказалось, что жена вытащила у него из-под спины уже мертвую дочь, которую он придавил собственным телом. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На суде череповчанин свою вину в совершении преступления признал полностью, дал признательные показания. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.