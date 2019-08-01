Двое жителей Вологды два раза обокрали один и тот же магазин на улице Текстильщиков

В Вологде полицейские по горячим следам задержали двоих 18-летних мужчин, укравших из магазина на улице Текстильщиков алкоголь и консервы.

В полицию обратилась директор магазина. 29-летняя женщина рассказала, что из торгового зала пропал товар на 8.5 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что воры проникли в магазин, повредив дверь. Изучив записи видеонаблюдения, правоохранители составили список примет подозреваемых.

«При отработке мест скопления граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, в одной из квартир, расположенной на улице Петрозаводской, сотрудники полиции выявили мужчин, схожих по приметам», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В пресс-службе также уточнили, что злоумышленников задержали настолько быстро, что они ещё не успели выпить и съесть украденное.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном. Они пояснили, что хотели приобрести алкоголь, но денег у них не оказалось. Тогда они решили его украсть.

Полицейские установили, что мужчины причастны к ещё одной краже, совершенной несколькими днями ранее. В пресс-службе УМВД рассказали, что кража была совершена из того же магазина.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.