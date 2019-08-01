Грязовчанин сливал топливо со служебного «КамАЗа» и продавал его дальнобойщикам на трассе

01.08.2019 [Происшествия]

Житель Грязовецкого района сливал топливо со служебного КамАЗа и продавал его дальнобойщикам на трассе. Таким образом он похитил около 230 литров «дизеля». 

В полицию обратилось руководство одного из предприятий Грязовецкого района.

«Полицейские выяснили, что один из водителей не приехал на место погрузки и внезапно покинул рабочее место, даже не заглушив двигатель КАМАЗа. Работодатель уволил нерадивого грязовчанина, а при проверке путевой документации была выявлена недостача 230 литров дизельного топлива», — пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские нашли 51-летнего водителя. Он признался, что в конце рабочей смены сливал оставшееся топливо со служебной машины в канистры. Затем он ехал на трассу, где продавал дизель дальнобойщикам.

«Злоумышленник выручил 9 тысяч рублей, который уже успел потратить, в том числе на алкоголь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование уголовного дела завершено и направлено для рассмотрения в суд. Работнику грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, топливо

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