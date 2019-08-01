В вологодском кремле откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

10 августа в Юго-Западной башне Вологодского кремля откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто».

Фотопроект под таким названием реализуется уже третий год подряд. Его создатель – благотворительный фонд «Память поколений». Цель проекта – привлечь внимание общества к ветеранам боевых действий.

«Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм. Подвиги, совершенные участниками фотовыставки, невозможно оставить незамеченными. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда, но, несмотря на это, герои сохранили силу духа и, не усомнившись в своих возможностях, продолжили путь к своей цели, вдохновляя и мотивируя окружающих», - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника

Работы выполнены Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой – фотографами, сотрудничающими с проектом со времени его основания.

В сезон проекта 2018-2019 было решено включить Героев России, Героев Советского Союза и Героев Труда.

Фотографии героев сопровождаются мотивирующими историями из их жизни.

Выставка продолжит работу на ул. Сергея Орлова, 15 до 15 сентября.