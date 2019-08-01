Коллекцию костюмов из живых цветов презентуют 2 августа в Вологде

Коллекцию костюмов из живых цветов представят на фестивале «Вологда-ГДА», который стартует в Кремлевском саду областной столицы вечером 2 августа. Ее презентует один из цветочных магазинов города. Авторская коллекция будет изготавливаться прямо в день показа.

На празднике также будет работать детская интерактивная площадка, где малыши смогут потанцевать, поиграть, стать участниками мыльного шоу и опытов. Гости фестиваля также примут участие во флешмобе «Цветочный вернисаж»: изготовят цветочные картины.

- Нотки экзотики в наш праздник добавит Театр моды "Истоки" , который порадует вологжан своей коллекцией "Дыхание восточного ветра" (педагог Елена Магазова), - сообщает группа муниципального учреждения "Парки Вологды" в соцсети.

Гости праздника также смогут поучаствовать в цветочных фотосессиях, танцевальных флешмобах и увидеть выставку орхидей из городского ботанического сада.

Фестиваль «Вологда-ГДА» стартует в 17 часов в Кремлевском саду (парк ВРЗ). Подробная программа в группе организаторов в соцсети.