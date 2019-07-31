В Вологде завершена часть работ в рамках проекта "Народный бюджет ТОС"

Жители некоторых микрорайонов Вологды уже могут оценить результаты проекта "Народный бюджет ТОС", который в областной столице в этом году реализуется впервые.





Так, на территории ТОСа "Конева" к первому августа планируют закончить благоустройство около школы №36.

А в микрорайоне "Станкозавод" продолжается строительство детской площадки. На днях здесь установили дополнительное уличное освещение, которое направлено как на новую, так и на старую площадку. Местные жители ждут только скамейки и урны.

На "Элме" завершились работы на стадионе школы № 21 . Здесь заасфальтирован участок беговой дорожки (100 метров) с запасом на старте и финише. Активисты говорят, что асфальт положен мелкозернистый, хорошего качества, поэтому бегать по нему одно удовольствие.



Фото из группы ТОС "Элма"

В скором времени появятся уличные тренажеры у школы №33. Это ТОС "Псковский".



Фото из группы "ТОС Псковский"



Здесь уже установлены новые световые опоры на площадке возле дома №8А по улице Псковская, почти закончены пешеходные дорожки и дорожки для велосипедов и роликов.

На территории микрорайона Бывалово появились опоры для организации уличного освещения. Их можно увидеть вдоль дорожек между детскими садами "Антошка" и "Солнечный город", "Хрусталик" и "Почемучка", "Гнездышко" и средней школой № 41. Скоро на опорах появятся уличные светильники, а дорожки станут комфортными для жителей.

Фото из группы ТОС "Бывалово"



Жители ТОСа "Гагаринский" уже несколько недель осваивают спортивную площадку, где установлены тренажеры и оборудование для воркаута.





Детям нравится новая площадка. Фото из группы "ТОС "Гагаринский".

А жители ТОСа "Витязь" ждут освещения на Поселковой, там уже появились опоры под новые светильники.

Близятся к завершению работы на детской площадке по улице 4-я Кирилловская в Ананьино. Здесь было сделано ограждение длиной 190 метров.



Жители Заречной стороны тоже на финишной прямой по некоторым проектам. Скоро здесь завершится благоустройство пешеходных переходов на улице Некрасова от площади Чайковского до улицы Фрязиновская.

Фото из группы ТОС "Горького" + ТОС "Некрасовский"

Также здесь установлены столбы освещения, дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена разметка.

Напомним, что в этом году по программе «Народный бюджет ТОС» в Вологде будет реализовано 37 проектов. На это из бюджета города выделено 36 млн рублей. Каждый ТОС получил от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от численности населения, проживающего на территории.