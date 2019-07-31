На аэродроме Труфаново в Вологодском районе 2 августа пройдёт праздник «Открытое небо»

31.07.2019 [Общество]

2 августа в День Воздушно – десантных войск (ВДВ) на аэродроме Труфаново в Вологодском районе пройдёт праздник «Открытое небо».

Гости праздника увидят выставку оружия, спасательной и авиационной техники. Планируются прыжки с парашютом в исполнении профессионалов и любителей.

В 11 часов начнётся концертная программа. Специальный гость – Юрий Крохмаль – автор – исполнитель патриотических песен, ветеран боевых действий.

«Также на празднике будет проведен розыгрыш призов и подарков от спонсоров, будут подведены итоги Второго открытого молодежного смотра-конкурса патриотической песни «Я – патриот!». Каждый желающий сможет подкрепиться блюдами полевой кухни», - пресс-служба администрации Вологодского муниципального района.

Организаторы – администрация Вологодского района, региональное отделение ДОСААФ и областная Федерация парашютного спорта. Вход свободный.

Аэродром Труфаново находится на 8-ом километре автодороги Вологда – Дубровское. Добраться до аэродрома можно на автобусах 1270 (Вологда - Кубенское) и 1271 (Вологда - Фетинино). Остановка «Аэродром».

 

Тэги: день ВДВ, парашютисты

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