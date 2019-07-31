Вологодские пожарные отправятся тушить горящие в Сибири леса

Вологодские пожарные отправятся тушить горящие леса в Иркутской области и Красноярском крае. Об этом Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) сообщило на своей странице в соцсети:

«В регионы Сибирского федерального округа с наиболее сложной лесопожарной обстановкой в ближайшее время ожидается прибытие парашютно-десантных пожарных формирований из Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми, а также Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа»

По данным лесопожарного центра, к 13 часам сегодняшнего дня на территории Красноярского края зафиксировано 115 действующих пожаров на площади более миллиона гектаров леса.

«В тушении принимают участие 600 человек, задействовано 27 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», - сообщает центр.

Также ряд СМИ сегодня сообщают, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг Монголии.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно». В ответ на это первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян сказал, что экономические доводы не должны мешать оказывать помощь населению, которое страдает от дыма лесных пожаров и просит о помощи.