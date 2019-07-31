Фермера из Вытегорского района обязали вернуть в бюджет 3,1 млн рублей субсидии

Арбитражный суд Вологодской области обязал фермера из Вытегорского района вернуть в бюджет 3,1 млн рублей ранее полученной субсидии.

В иске, который направил в суд областной департамент сельского хозяйства, сумма была больше. Чиновники требовали у главы крестьянско-фермерского хозяйства вернуть всю сумму полученной в 2015 году субсидии - 7 653 000 рублей, мотивировав это «неисполнением ответчиком плана расходов, а также целевых индикаторов и непредставлением отчетности за 2 полугодие 2017 года».

Женщина-фермер пояснила суду, что полученные ею из бюджета деньги были израсходованы предпринимателем в соответствии с заявленными целями: на реконструкцию здания фермы, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования фермы. Глава КФХ также признала, что условия соглашения не были исполнены только в части приобретения животных.

- Указывает, что на согласование в департамент направлялся измененный план расходов. Полагает, что вывод о невыполнении целевых индикаторов сделан без учета сезонного характера деятельности фермы, неблагоприятных погодных условий в 2016-2017 г.г. и гибели урожая, в том числе и в Вытегорском районе, - говорится о показаниях ответчика в материалах дела.

В итоге, изучив материалы дела, суд принял решение взыскать с главы КФХ в пользу департамента сельского хозяйства 3 166 309 рублей 40 копеек. Это деньги, которые были сэкономлены на реконструкции фермы и не были потрачены на покупку скота.

- В остальной части требования суд отказал, так как не нашел оснований для возврата суммы гранта в полном размере, посчитав, что такая мера ответственности является несоразмерной характеру выявленных нарушений, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Ранее Newsvo сообщал, что администрация города Белозерска предоставила субсидию МУ "Горзаказчик", учредителем которого является, без сформированного муниципального задания. Сумма субсидии - 3,2 млн рублей - была ничем не обоснована.