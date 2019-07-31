Экс-начальника экзаменационного отделения ГИБДД в Никольске подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Никольске двух полицейских уличили в незаконных манипуляциях при приеме и сдаче экзаменов на получение водительских прав.

Так, начальника местного экзаменационного отделения ГИБДД подозревают в злоупотреблении полномочиями. Он незаконно выдал лишенному водительских прав знакомому документ о том, что тот сдал экзамен на получение удостоверения, хотя тот к нему даже не приступал.

- Подозреваемый внес в экзаменационный лист заведомо ложные сведения о том, что мужчина якобы лично сдавал экзамен и якобы успешно его сдал. В результате ему незаконно в нарушение установленного законом порядка было возвращено водительское удостоверение категории «В» без фактического проведения экзамена, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Другой полицейский, работавший в местном УМВД водителем, для получения водительских прав категории «СЕ1», в 2017 году представил поддельное свидетельство о прохождении им обучения и окончании водительских курсов по указанной категории.

- Отметим, что подозреваемый в злоупотреблении полномочиями сотрудник полиции из органов внутренних дел уволен, в отношении водителя полиции, уличенного в использовании подложного документа, проводится служебная проверка. В случае установления его вины, и с ним контракт будет расторгнут, - говорится в сообщении СКР.

Кроме того, сотрудниками ОМВД России по Никольскому району расследуется уголовное дело в отношении лица, выдавшего подложное свидетельство об окончании водительских курсов водителю - сотруднику автохозяйства.