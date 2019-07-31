В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок

В одной из комнат дома №12 по улице Образцова в Вологде рухнул потолок. Жильцы рассказывают, что ранее жаловались в разные инстанции на состояние дома и сообщали о том, что он рушится, но их игнорировали. Зато когда потолок рухнул, чиновники спросили, почему люди не обращались раньше.

Инцидент произошел 29 июля, никто не пострадал - квартира, в которой обрушился потолок, нежилая.

- Приезжали разные службы. Видим небо. УК «Фрязиново» перекрыла лентой вход в комнату и натянула клеенку. И все! – возмущаются жильцы.

Двухквартирный деревянный дом признали аварийным летом 2018 года (степень износа здания - 75%), во вторую программу переселения он не попал. Люди возмущены сложившейся ситуацией, потому что исправно платят деньги за содержание жилья, несколько лет платили взносы на капремонт и ранее неоднократно сообщали о проблеме во все инстанции.

- Письма во все инстанции города, включая прокуратуру, писали очень давно, о том, что дом рушится. Везде получали один ответ "Не в нашей компетенции и тд". Как быть семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам? На съем квартиры денег нет. Кто в ответе, что не следил за муниципальным жильем? – говорят жильцы.

В доме сейчас живут 44 человека (по данным администрации города, зарегистрировано 36 - всего семь семей). Часть из них написали заявления на предоставление им жилья из маневренного фонда городской администрации, но люди беспокоятся, что им, скорее всего, предложат места в общежитиях без ремонта.

Примечательно, что когда чиновники администрации Вологды пришли в дом после ЧП, они спросили жильцов, почему те не жаловались раньше. Это при том, что люди до этого неоднократно писали обращения по поводу аварийности дома.

- Никогда, никто из руководства города не был в нашем доме до сегодняшнего дня, а сегодня все очень удивлялись, почему мы раньше не обращались. На руках у нас куча писем. Не было реакции на наши обращения. Дождались ЧП.

Newsvo попытался получить комментарий по поводу обрушения потолка в управляющей компании "Фрязиново", однако там на вопросы корреспондента по телефону отвечать отказались, посоветовав прийти в офис фирмы лично.

UPD: вечером 31 июля в редакцию прислали комментарий городской администрации по данному факту.

- В связи с обрушением чердачного перекрытия на втором этаже в квартире № 7 указанного дома решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды30 июля 2019 года № 31 ситуация, сложившаяся в доме по ул. Образцова, д. 12,признана как представляющая угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Сообщается также, что еще 29 июля, в день обрушения, чиновники выезжали на место и встречались с жильцами. Из семи зарегистрированных в доме семей пять написали заявления на предоставление жилья из маневренного фонда.