В Бабаево возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам санатория

В Бабаево возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 41 работнику санатория "Каменная гора".

По версии следствия, в январе-мае 2019 года работники получали менее половины положенной им зарплаты, а в марте-июне 2019 года и вовсе ее не получали. Общая сумма не выплаченных сотрудникам санатория денег составила 1,9 млн рублей. Люди обратились с жалобами в прокуратуру и следственный комитет.

Сразу же после поступления заявлений следователи начали проверку, во время которой директор санатория полностью выплатил деньги сотрудникам.