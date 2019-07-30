В Бабаево возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам санатория

30.07.2019 [Общество]

В Бабаево возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 41 работнику санатория "Каменная гора".

По версии следствия, в январе-мае 2019 года  работники получали менее половины положенной им зарплаты, а в марте-июне 2019 года и вовсе ее не получали. Общая сумма не выплаченных сотрудникам санатория денег составила 1,9 млн рублей. Люди обратились с жалобами в прокуратуру и следственный комитет.

Сразу же после поступления заявлений следователи начали проверку, во время которой директор санатория полностью выплатил деньги сотрудникам. 

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства  совершенного преступления, с целью уточнения сумм и периодов задолженности, а также числа потерпевших по делу назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: долги по зарплате

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