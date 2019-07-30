В Вологде покажут малоизвестные документальные фильмы Анатолия Заболоцкого

30.07.2019 [Культура]

31 июля и 7 августа в музее-квартире писателя Василия Белова в Вологде пройдут показы документальных фильмов, снятых Анатолием Заболоцким.

Зрители увидят фильмы «Мелочи жизни» и «Слова матери», которые сам автор считает важными и своевременными. Первый был снят в квартире писателя Виктора Астафьева, второй — в Алтайском крае на родине писателя и режиссёра Василия Шукшина.

Сейчас в музее-квартире проходит выставка «Два Василия», приуроченная к 90-летию Василия Шукшина. Экспозиция продолжит работу до середины октября.

Начало показов в 18.00. Как рассказали Newsvo в музее Белова, на прошлый показ фильма «Мелочи жизни» пришло больше зрителей, чем смог вместить зал. Поэтому, теперь, чтобы попасть на показ, необходима предварительная запись по телефону 8 (921) — 142 — 08 — 56.

Анатолий Заболоцкий — кинооператор, снявший фильмы «Калина красная» и «Печки — лавочки». Был дружен с режиссёром этих фильмов — Василием Шукшиным, а также с известными писателями Василием Беловым и Виктором Астафьевым.

Тэги: документальное видео, кино

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