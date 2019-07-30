В Вологде председатель садового товарищества завышал цены на электричество для дачников

30.07.2019 [Происшествия]

В Вологде председатель одного из садовых товариществ завышал цены на услуги электроснабжения: по данным прокуратуры, в 2018 году он незаконно собрал с дачников 78 тысяч рублей.

Нарушения законодательства об обеспечении электроэнергией членов садового товарищества были выявлены во время прокурорской проверки. Так, например, выяснилось, что председателем необоснованно принимались решения об отключении электроэнергии у дачников, не имеющих задолженности по оплате электричества. При этом по отношению к членам товарищества, у которых как раз были долги, такие меры не применялись. Это привело к накоплению задолженности товарищества перед поставщиком электроэнергии.

- Более того, в результате проверки прокуратурой города выявлены нарушения законодательства о тарифном регулировании, в частности, руководителем СТ допущено завышение регулируемых государством цен (тарифов) на услуги электроснабжения. Прокурорской проверкой установлен факт излишне собранных денежных средств за период с мая по октябрь 2018 года на сумму более 78 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге председателя товарищества оштрафовали за нарушение порядка ценообразования на 25 тысяч рублей, а садовое товарищество как юрлицо – на 157 тысяч рублей. Одновременно с этим в адрес председателя было внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Плату за электроэнергию жителям товарищества пересчитали, незаконно отключенным от услуги потребителям восстановили доступ к электросетям.

Кроме того, в действиях председателя прокуратура усмотрела признаки преступления по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ (подделка документов). Он вносил в протоколы собрания правления товарищества недостоверные данные, которые потом позволяли ему исполнять полномочия председателя правления, в том числе для сбора денег с членов товарищества. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

Тэги: дачники, электричество

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