Жительница Вологды украла телевизор соседа, чтобы получить деньги на выпивку

30.07.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 26-летнюю девушку, подозреваемую в краже телевизора из комнаты соседа по общежитию.

В полицию обратился 31-летний мужчина. Он заявил, что из его комнаты в общежитии на улице Горького пропал телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что ранее на общей кухне он встретил соседку. Она распивала алкоголь со своими знакомыми.

«Соседи решили совместно продолжить веселье, но денег на покупку алкоголя у них не оказалось. Тогда потерпевший предложил сдать в скупку телевизор, однако вскоре заявил, что передумал», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Когда мужчина отказался продавать телевизор, между ним и знакомыми соседки начался конфликт. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что телевизор пропал.

По подозрению в краже полицейские задержали 26-летнюю соседку потерпевшего.

Она рассказала правоохранителям, что, пока мужчины ссорились, она вынесла телевизор и сдала его в ломбард за 2.5 тысячи рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: кража, телевизор

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