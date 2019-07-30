Для автомобилистов создали аудиогид по маршруту Вологда – Белозерск – Устюжна – Череповец

30.07.2019 [Культура]

На платформе "izi.TRAVEL" появился бесплатный аудиогид по маршруту Вологда – Белозерск – Устюжна – Череповец. Направление называется "Горячее сердце Русского Севера".

- Поездка станет насыщенной впечатлениями: памятники истории и архитектуры, шедевры деревянного зодчества и удивительно смелые для своего времени инженерные решения, красивые легенды, невероятные истории и поразительные факты, которыми столь богаты эти живописные места, - сообщает Туристско-информационный центр Вологодской области.

Аудиогид - результат экспедиции в Вологодскую область сотрудников журнала "National Geographic Traveler". Осенью прошлого года они посетили города по маршруту, собрали материал и в итоге записали аудиофайлы о достопримечательностях маршрута. 

Информацию можно послушать на сайте izi.TRAVEL.ru, либо в специальном мобильном приложении.

 

Тэги: аудиогиды, Туризм, путешествия

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