«Bla Bla Car» в России предлагают заблокировать из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать в России сервисы бронирования билетов онлайн, сотрудничающие с нелегальными перевозчиками. Об этом сообщают «Известия». Соответствующее письмо общественники направили в Госдуму РФ.

«В письме отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок. Кроме того, указывается, что это влияет на безопасность», - пишет издание.

Под угрозой блокировки могут оказаться 230 сервисов, включая «Bla Bla Car» и «Яндекс.Автобусы».

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев раскритиковал инициативу ООП, сказав, что она не решает проблему безопасности пассажиров. Он также выразил опасение, что при попытке устранить конкретные площадки под ограничения попадут не только «плохие» сервисы, но и «хорошие».

Председатель ООП Илья Зотов на своей странице в соцсети пояснил, что инициатива не распространяется на перевозку пассажиров легковым автомобилем:

«Речь в нашем предложении только о том, что если пассажир бронирует поездку через условный сервис BlaBlaCar на автомобиле, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест), при этом такой перевозчик не имеет никаких разрешающих документов на такую деятельность (в том числе отсутствует технический контроль, нет контроля режима труда и отдыха и т.д.), то такие сервисы должны быть заблокированы».

Он также добавил, что блокировка ресурсов, соблюдающих нормы российского законодательства, недопустима.